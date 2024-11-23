İskenderun'da Konteyner Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan yangında konteyner iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. İşyeri olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY