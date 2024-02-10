İskenderun'da Konteyner Kentte Yangın Eğitimi Verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan konteyner kentteki vatandaşlara, itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Hatay'da depremzede vatandaşların yangın anında yapması gerekenler, konteyner kent sakinlerine anlatılmaya devam ediliyor. İskenderun ilçesinde itfaiye ekipleri, konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi. Ekipler, kent sakinlerine yangına karşı alınacak tedbirler ve müdahale eğitimi bilgilendirme yapıp yangın eğitimi hakkında el afişleri dağıttı. Konteyner kent vatandaşları verilen eğitimden memnun olup itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HATAY