İskenderun'da Kıraathane Denetimleri: 67 Kişi Sorgulandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıraathane olarak faaliyet gösteren İş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasına amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 14 Mart 2025 günü İskenderun ilçe genelinde Kıraathene olarak faaliyet gösteren 9 İş yerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sırasında, 67 kişi sorgulandı. Hırsızlık suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı. - HATAY