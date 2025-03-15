İskenderun'da Kıraathane Denetimleri: 67 Kişi Sorgulandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynatıldığına dair ihbarlar üzerine Kıraathane olarak faaliyet gösteren 9 iş yerinde denetim yapıldı. Denetim sırasında 67 kişi sorgulanırken, hırsızlık suçundan aranması bulunan bir kişi yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıraathane olarak faaliyet gösteren İş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasına amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 14 Mart 2025 günü İskenderun ilçe genelinde Kıraathene olarak faaliyet gösteren 9 İş yerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sırasında, 67 kişi sorgulandı. Hırsızlık suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı. - HATAY