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İskenderun'da kaza sonrası vatandaşlar yardıma koştu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Vatandaşlar, kaza sonrası hemen yardıma koştu. İşte o anlar...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın takla atarak yan dönmesi sonrası vatandaşların koşarak yardıma gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların çarpışma anı ve kazanın olmasıyla vatandaşların yardıma koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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