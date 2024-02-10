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İskenderun'da Kayıp Anne ve Çocuklarının Cesetleri Bulundu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, jandarma ekipleri tarafından yaylada gömülü olarak bulundu. Cinayeti itiraf eden zanlı, hamile kadınla ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, jandarma ekipleri tarafından yaylada gömülü olarak bulundu. Cinayeti itiraf eden zanlı, hamile kadınla ilişkisi olduğunu öne sürdü.

İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timini ( Jasat ) görevlendirdi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu T.K. isimli şahsı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu şahıs, hamile anne ve 2 evladını öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukur içine gömülmüş halde bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

Cinayeti itiraf eden zanlının, hamile kadınla ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi. .K.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Jandarma JASAT Hatay Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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