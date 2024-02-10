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İskenderun'da kan donduran cinayet: Hamile anne ve 2 evladının cesedi bulundu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada ölü olarak bulundu. Cinayeti itiraf eden zanlı T.K.'nın hamile kadınla ilişkisi olduğu öğrenildi.

İskenderun'da kan donduran cinayet: Hamile anne ve 2 evladının cesedi bulundu

Jandarma ekipleri 5 gün boyunca dedektif gibi iz sürerek cesetleri buldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada ölü olarak bulundu. Cinayeti itiraf eden zanlı T.K.'nın hamile kadınla ilişkisi olduğu öğrenildi.

İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları; 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timini görevlendirdi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu T. K.'yı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu şahıs, hamile anne ve 2 evladını öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukur içine gömülmüş halde bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

Olayın zanlısı T.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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