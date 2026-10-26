İskenderun'da kamu bankası şubesine camı kırarak giren şahıs eli boş ayrıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren kamu bankasının şubesinde camın kırılmasıyla yaşanan hırsızlık girişimi sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bankaya gelen şahıs, camı kırarak içeri girdi. İlk belirlemelere göre bankada hiçbir şey çalamadığı tespit edilen şahsın bankadan eli boş ayrıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. İlerleyen saatlerdeyse banka çalışanı kırık camı yenisiyle değiştirdi.

Bankaya işlem için gelen vatandaşlarsa bankada soygun girişimi yaşandığını anlattılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı