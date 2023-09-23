İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda bir iş yerinde kaçak sigara, kokain ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İş yeri sahibi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Buluttepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı.

İş yerinde kaçak 337 paket sigara, 18 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ö.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.