İskenderun'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yürüttükleri kaçakçılık operasyonlarında kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen operasyonlar sonucunda, 54 karton içinde toplam 540 adet kaçak sigara ve 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara teslim edildi. - HATAY