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İskenderun'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yürüttükleri kaçakçılık operasyonlarında kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yürüttükleri kaçakçılık operasyonlarında kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen operasyonlar sonucunda, 54 karton içinde toplam 540 adet kaçak sigara ve 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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