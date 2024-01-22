Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimlikle giren 16 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 16 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, şüpheli dolmuş şoförü hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimlikle giren 16 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin güvenliği ve huzuru için asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun'un otogarında ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimliklerle gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalan 16 yabancı uyruklu şahsa deport işlemi uygulanırken, şüpheli dolmuş şoförü S.T. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Kayserispor - İstanbulspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? İyi Parti Ankara adayı kim? Ankara B. Belediye adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir? Propolis deneyi nedir? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı "Propolis" deneyini nasıl yapacak? Tosuncuk son hali nasıl? Tosuncuk cezaevi fotoğrafı! Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu hayatı ve biyografisi! Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor mu, PSG'ye mi gidecek? 22 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 22 Ocak Pazartesi ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 22 Ocak Pazartesi 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title