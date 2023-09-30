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İskenderun'da iş yerine saldırı: Bir şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iş yerine yapılan saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İş yerine pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucunda polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi. A.Ö. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.