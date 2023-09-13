İskenderun'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, yapılan aramalarda 50 bin lira ile 2 altın bileklik ele geçirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayın zanlıları olduğunu belirlediği F.K. ve F.K'yi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakaladı.

Yapılan aramalarda, 50 bin lira ile 2 altın bileklik ele geçirildi.