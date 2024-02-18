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İskenderun'da İş Makinasının Darbesiyle 13 Katlı Bina Yıkıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 13 katlı bir bina iş makinasının darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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