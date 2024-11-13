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İskenderun'da Huzur ve Asayiş Uygulaması

İskenderun'da Huzur ve Asayiş Uygulaması
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, yoğun noktalarda gece saatlerinde vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kimlik sorguları ve araç kontrollerinin yapıldığı uygulama, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu noktalarda gece saatlerinde huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun'da polis ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde kentin işler caddelerinde bulunan kafe ve barlarda asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların kimlik sorgularının yapıldığı ve araçların kontrol edildiği uygulama vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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