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İskenderun'da Hurdacılık Denetimi: 3 İş Yeri Ruhsatsız Faaliyet Gösterdi

İskenderun'da Hurdacılık Denetimi: 3 İş Yeri Ruhsatsız Faaliyet Gösterdi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet müdürlüğü, hurdacılık yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 23 iş yeri kontrol edildi, 3'ü ruhsatsız faaliyet gösterirken, 50 şahıs sorgulandı. Eksiklikleri tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından hurdacılık yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun genelinde faaliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak yapılan denetim gerçekleştirildi.

Çalışmada, 50 şahıs sorgulandı ve 23 iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde; 3 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 2 iş yerinin vergi levhası, 1 iş yerinin güvenlik kamerası olmadığı, 4 iş yerinin eşya alım satımında kayıt tutmadığı tespit edildi. Ayrıca kasten yaralama suçundan 2 yıl 27 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Denetimde eksikliği bulunan iş yerlerine idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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