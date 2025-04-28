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İskenderun'da Hurdacılara Yönelik Denetimler Gerçekleştirildi

İskenderun'da Hurdacılara Yönelik Denetimler Gerçekleştirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 21 hurdacı iş yeri kontrol edildi. İki iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, bazı iş yerlerine toplamda 8 bin 859 TL ceza kesildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 21 iş yeri denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince İskenderun genelinde faliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak uygulama yapıldı. Uygulamada; 21 iş yeri denetlendi. Ayrıca 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 iş yerinin hurda ayrıştırma ve 2. el eşya alım satım belgesinin olmadığı belirlendi. Tespit edilen eksiklikler ile ilgili 3 iş yerine toplam 8 bin 859 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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