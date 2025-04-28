İskenderun'da Hurdacılara Yönelik Denetimler Gerçekleştirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 21 iş yeri denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince İskenderun genelinde faliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak uygulama yapıldı. Uygulamada; 21 iş yeri denetlendi. Ayrıca 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 iş yerinin hurda ayrıştırma ve 2. el eşya alım satım belgesinin olmadığı belirlendi. Tespit edilen eksiklikler ile ilgili 3 iş yerine toplam 8 bin 859 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - HATAY