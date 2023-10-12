İskenderun'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyeri ve bir kurumda meydana gelen hırsızlık olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, zanlı Y.E.K. evinde yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizciler Mahallesi'nde bir işyeri ve bir kurumda meydana gelen hırsızlık üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen zanlı Y.E.K'yi bulunduğu evde yakaladı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.