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İskenderun'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli F.Ö, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Farklı suçlardan da arandığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli F.Ö, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Farklı suçlardan da arandığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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