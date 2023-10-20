İskenderun'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Ticareti Şüphelileri Tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kablo hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti şüphesiyle yakalanan 5 kişi tutuklandı. İskenderun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, O.Ö. ve A.Ö. kablo hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı şüphesiyle yakalandı. R.H, M.Ç. ve Y.Ş. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan 2'si hırsızlık, 3'ü de uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığının şüphelisi O.Ö. ile motosiklet hırsızlığı şüphelisi A.Ö. yakalandı.
Başka bir operasyonda da R.H, M.Ç. ve Y.Ş. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.