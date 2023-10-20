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İskenderun'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Ticareti Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kablo hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti şüphesiyle yakalanan 5 kişi tutuklandı. İskenderun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, O.Ö. ve A.Ö. kablo hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı şüphesiyle yakalandı. R.H, M.Ç. ve Y.Ş. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.