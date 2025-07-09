İskenderun'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işlediği 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk olunan zanlı tutuklandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen işyerinden, kurumdan, açıktan ve otoparktan motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak aranan tespit edilen V.K.S. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Otoparktan'da çalındığı tespit edilen motosiklette ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY