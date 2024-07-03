İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 26 Haziran'da gerçekleşen otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olaylarının şüphelisi Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs 1 Temmuz tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - HATAY