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İskenderun'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde inşaat halindeki binadan demir çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı. Kimliği belirlenen şüpheliler E.Ö. ve M.İ, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.