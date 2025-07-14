İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda birçok elektrik malzemesi ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Süleymaniye Mahallesi Millet Kütüphanesinde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi M.K. ile Meydan Mahallesi Üsküdar Konteyner Kentte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi A.E. ile Y.A. adlı 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; inşaat elektriğinde kullanılan kablolar, yer altı besleme kablosu, 3 duvar aydınlatması, 10 adet ampul, 1 adet hoparlör, 4 adet mikrofon, 9 adet floresan tipi lamba, 10 paket priz çerçevesi, 4 adet elektrik sigortası, 25 adet fiberoptik kasa, 26 adet priz içi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.A. ile M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

Finalde skandal! Luis Enrique, Joao Pedro'ya vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla

Eski dostlar kanlı bıçaklı oldu! Son hamle Elon Musk'tan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.