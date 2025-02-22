İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı

İskenderun'da Hırsızlık Şebekesine Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

İskenderun'da Hırsızlık Şebekesine Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. Yapılan aramalarda çeşitli altın ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışmada 4 kişilik hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İskenderun'da meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada olayın şüphelilerinin F.G., C.G., C.K. ile Ş.K. oldukları tespit edildi. Polis ve Jandarma ekipleri 20 Şubat2025 tarihinde İskenderun Kocatepe ve Buluttepe Mahallesinde bulunan 3 ikamette arama yaptı.

Cumhuriyet başsavcılığının kararı ile belirlenen 3 adreste yapılan aramada hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen ; 2 bin 450 dolar, 4 bin 780 Türk lirası, 7 adet bilezik, 3 adet kolye, 2 adet küpe, 2 adet yüzük, 11 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 11 gram altın, 2 adet ata altın, 2 flash bellek, 1 adet kasatura, 1 adet tarihi eser kama, 1 adet cep saati ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.K. yakalandı, diğer şahıslar hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hazırlıklar tamam, savaş çok kızışacak
img

Savaşta dengeleri değiştirecek! Milli gururumuz artık daha güçlü
img

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.