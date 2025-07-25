İskenderun'da Hemşireye Şiddet: Soruşturma Başlatıldı

İskenderun'da Hemşireye Şiddet: Soruşturma Başlatıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde tansiyon ölçme tartışması sonucu darbedilen hemşire yaralandı. Olayda karışan bir kişi tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşire, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesini istedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'tansiyon ölçme' tartışmasında darbedilen hemşire yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 1 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 22 Temmuz tarihinde İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir hasta yakını, yakınının vefat haberinin ardından tansiyonunun ölçülmesini talep etti. Görevli hemşire Seyhan Sunar, hastanın durumunun acil serviste değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Durum üzerine kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve arbede sırasında yumruğun hedefi olan hemşire yaralandı. İhbar üzerine hastaneye gelen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hemşirenin darbedilmesine tepki gösteren sağlıkçılar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istediler.

Olayla ilgili konuşan hemşire Seyhan Sunar, vatandaşları sağduyuya davet ederek, "Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kaba kuvvetle bir yere varılamaz. İnsanlardan anlayış bekliyoruz. Fenalaştığı söylenen kişi güvenli bir alanda oturuyordu. Vatandaşların beni ve meslektaşlarımı darbetmeleri bir fayda sağlamaz. Herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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