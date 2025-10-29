İskenderun'da Havaya Rastgele Ateş Eden 4 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya rastgele silah sıkarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 22 Ekim tarihinde İskenderun Kocatepe-Buluttepe ve İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi olayının şüphelileri olarak tespit edilen A.Ş., H.İ.K., M.N. ile N.D. adlı 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan üst aramasında; 3 adet tüfek, 517 adet fişek, 25 adet yeşil reçeteye tabi gerica hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY