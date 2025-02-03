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İskenderun'da Hastane Yangını: Yoğun Bakım Üniteleri Güvenli Bir Şekilde Boşaltıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle hastalar başka bir hastaneye güvenli bir şekilde sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka bir hastaneye sevk edildi.

Özel Palmiye Hastanesi tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde 03.02.2025 tarihinde öğle saatlerinde ventilatör kablosundan duman çıkmasına istinaden yangın alarm sistemi devreye girmiştir. Ekiplerimiz olaya anında müdahale etmiş olup, duman alev almadan kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Bu süre zarfında hastane ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların tedbir amaçlı İskenderun Gelişim Hastanesi ve yakın hastanelere güvenli bir şekilde ambulanslarla transflerleri sağlanmıştır. Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi, akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde hastalarımızdan ve personellerden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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