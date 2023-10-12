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İskenderun'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 15 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda hükümlünün üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 15 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun'da aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonda, işlediği 4 ayrı suçtan dolayı hakkında 15 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G'yi yakalandı.

Üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 6 fişek ele geçirilen O.G. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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