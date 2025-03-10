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İskenderun'da Günübirlik Fuhuş Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

İskenderun'da Günübirlik Fuhuş Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yapılan denetimlerde günübirlik evde fuhuş yaptığı tespit edilen iki şahıs gözaltına alındı ve haklarında idari işlem uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik evde fuhuş yapan 2 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 7 Mart tarihinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuş ile mücadele kapsamında denetim yapıldı. Yapılan çalışmalarda Ç.Ç. ile A.H.'nin Fuhuş yaptığı tespit edildi ve şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli idari işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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