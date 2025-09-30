İskenderun'da Genişletilmiş Asayiş Uygulaması: 750 Kişi Kontrol Edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 bölgede genişletilmiş asayiş uygulamasında 750 Şahıs, 361 araç, 118 motosiklet kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun İlçesinde 30 bölgede ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte KYK Yurtları bölgesinde yapılan genişletilmiş asayiş ve alan uygulamasında 750 Şahıs, 361 Araç, 118 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde; 10 araç, 12 motosiklet sürücüsüne 86 bin 748 TL para cezası, 2 aranan 2 firari şahıs yakalandı. 4 yoklama kaçağı şahıs tespit edildi, 5 gram kannabionid, 2 adet captacon uyuşturucu hap ele geçirildi. - HATAY