İskenderun polisi soğuk havada asayiş için sahada
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla soğuk havada gece uygulamaları yapmaya devam ediyor. Şüpheli araçlar ve şahıslar detaylı şekilde sorgulanıyor.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Soğuk havada ve gece karanlığında gerçekleşen uygulamada; şüpheli araçların ve şahıslar tek tek sorgulandı. Gece uygulamaları ilçede yaşayan vatandaşlardan da takdir topladı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa