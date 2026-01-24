Şiddet uygulayarak banka hesabındaki 35 bin TL'yi ve cep telefonunu gasp eden 6 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde boş arazide şahsa şiddet uygulayarak, cep telefonunu ve banka hesabındaki 35 bin 750 TL'sini gasp eden 6 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 22 Ocak tarihinde Esentepe Mahallesi'nde boş arazide yaşandı. Boş arazide 6 kişi tarafından şiddet uygulanan şahsın banka hesabındaki 35 bin 750 TL parası ve cep telefonu gasp edildi. Gerçekleşen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.C., E.B., H.S., H.T., H.D. ve H.T. adlı şüpheli Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yapılan aramalarda mağdur vatandaşa ait zorla alınan ve banka hesabından çekilen toplam 35 bin 750 TL, cep telefonu ile bıçak ele geçirildi. - HATAY