İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında idari işlem yapılırken, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesindeki bir dairede para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen M.Y., H.N.B., N.B., O.O. ile S.S. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli idari işlem uygulandı. S.S. hakkında ayıca fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY