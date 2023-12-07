Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişiden Bir Tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişiden biri tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, fuhuşa teşvik etmek için yer ve imkan sağlama suçlarıyla ilgili çalışma yaptı. İskenderun Savaş Mahallesinde para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişiden biri tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince fuhuşa teşvik etmek için yer ve imkan sağlama suçlarıyla ilgili yaptığı çalışmada İskenderun Savaş Mahallesinde para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Fuhuş yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan yabancı uyruklu Ş.N., İ.M. adlı 2 kadın işlemlerin ardın deport edilmek üzere il göç idaresine teslim edilirken, fuhuş yaptırmaktan aranan K.R. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Gözaltı Suç Operasyon Göçmenler 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title