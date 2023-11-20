İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda H.G. ve F.G.'ye idari işlem yapılırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan H.G. ve F.G.'ye idari işlem yapılırken, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY