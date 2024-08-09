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İskenderun'da freni patlayan tır devrildi, sürücü yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan beton pompası yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan beton pompası yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir K. idaresindeki 46 HZ 813 plakalı beton pompası yüklü tır, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır ise vinçle olduğu yerden kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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