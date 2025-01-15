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İskenderun'da Freni Patlayan Kamyon 5 Araca Çarptı: 3 Yaralı

İskenderun'da Freni Patlayan Kamyon 5 Araca Çarptı: 3 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonu, yokuş aşağı inerken önünde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yol bir süre trafiğe kapandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu yokuş aşağı inerken freni patlaması sonucu önünde bulanan 5 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle çekilmesiyle yeniden açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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