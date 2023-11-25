İskenderun'da firari hükümlü yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????????????
Kaynak: AA / 3. Sayfa