İskenderun'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????????????