Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da firari hükümlü yakalandı

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????????????

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title