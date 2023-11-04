İskenderun'da firari cinayet şüphelisi tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan Ş.İ'nin saklandığı adres tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan firari cinayet şüphelisi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan aranan Ş.İ'nin saklandığı adres tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda zanlı, gözaltına alındı.
Ş.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa