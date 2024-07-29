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İskenderun'da evde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri diğer evlere sıçramadan ev yangınını söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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