Hatay'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da alevlere teslim olan evdeki yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Küçük Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY