Hatay'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
İskenderun'un Kocatepe Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan evdeki yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Küçük Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa