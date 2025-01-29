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İskenderun'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı

İskenderun'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda bahçe zarar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Akarca mevkisinde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Çıkan yangın sonucunda evin bahçesi zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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