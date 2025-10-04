Haberler

İskenderun'da Elektrik Kabloları Hırsızlığı: 1 Milyon TL Değerinde Kablo Çalındı!

İskenderun'da Elektrik Kabloları Hırsızlığı: 1 Milyon TL Değerinde Kablo Çalındı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik tesisatındaki kabloları çaldığı iddia edilen Z.D. tutuklandı. 1 milyon TL değerindeki bakır kabloların çalındığı olayda, diğer şüpheli M.T.G. cezaevinde bulunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik tesisatındaki kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili; elektrik tesisatında bulunan 1 milyon TL değerinde bakır kablo malzemesinin keserek çalınması olayının şüphelilerin Z.D. ile M.T.G. olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak M.T.G.'nin ceza evinde olduğu belirlendi, Yakalanan Z.D. adlı şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor

Gıda sahtekarlarının listesi güncellendi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.