İskenderun'da Eğitim Dalışı Sırasında Takoz Esrar Ele Geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yapılan eğitim dalışı sırasında suyun altında 1 kilo 440 gram takoz esrar ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu ve asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 24 Haziran'da İskenderun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği tarafından eğitim dalışı gerçekleştirildi. Eğitim dalışı sırasında suyun yaklaşık 1 metre altında şüpheli bir paket bulundu. İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı araştırmada 6 paket halinde daralı ağırlığı 1 kilo 440 gram olan takoz esrar ele geçirildi. - HATAY