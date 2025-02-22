İskenderun'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 700 Sürücüye Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik kazalarını azaltmak amacıyla trafik ekiplerince havadan dron destekli, kent güvenliği yönetim sistemleri (KGYS) ile 2 bin 103 araç kontrol edildi. 700 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun genelinde meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını azaltmak amacıyla; trafik ekiplerince sabit ve seyir halinde, havadan dron destekli ve kent güvenliği yönetim sistemleri (KGYS) ile beraber trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde; 2 bin 103 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 700 sürücüye toplam 2 milyon 413 bin 370 TL trafik idari para cezası uygulandı. 14 araç ve motosiklet trafikten men edildi.

Ekiplerce, ilçe genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelecek kazalarda yaralanma ve can kayıplarını azaltmak amacıyla aktif hale getirilecek olan 2 farklı noktada bulunan Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve 1 adet Gezici Mobil EDS aracıyla beraber uygulamalara devam edecekleri belirtildi. - HATAY