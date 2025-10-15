İskenderun'da Dondurma Hırsızlığında Şok Gerçek
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle 7 bin liralık dondurma dolabını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüphelinin ruh sağlığı tedavisi gördüğü öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde bir işletmenin önündeki dondurma dolabından yaklaşık 7 bin liralık dondurmayı alarak giden şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.
Olay, 29 Eylül 2025 tarihinde Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde bulunan dondurma dolabından 7 bin liralık ürün çalınması üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının failinin S.S. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. - HATAY