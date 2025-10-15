Haberler

İskenderun'da Dondurma Hırsızlığında Şok Gerçek

İskenderun'da Dondurma Hırsızlığında Şok Gerçek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle 7 bin liralık dondurma dolabını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüphelinin ruh sağlığı tedavisi gördüğü öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde bir işletmenin önündeki dondurma dolabından yaklaşık 7 bin liralık dondurmayı alarak giden şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Olay, 29 Eylül 2025 tarihinde Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde bulunan dondurma dolabından 7 bin liralık ürün çalınması üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının failinin S.S. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.