İskenderun'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan bir konteyner da yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan konteyner yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY