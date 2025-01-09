Üye Girişi
Haberler
TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi

Kum saati doluyor! Peş peşe uyarılar sonrası sınırda hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti'nin ziyaretleri sonrası Ankara'da sürpriz görüşme
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

İskenderun'da Denize Düşen Angus'un Kurtarılması

İskenderun'da Denize Düşen Angus'un Kurtarılması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gemiden denize düşen angus, yüzerek kaçmaya çalıştı. Kameralarca kaydedilen anlarda, angusun denizde yüzdüğü görülürken, ekipler tarafından kurtarılıp kıyıya çıkarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sevkiyat esnasında gemiden denize düşen angusun yüzerek kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İskenderun Körfezi'ne yurt dışından getirilen angus cinsi sığır, sevkiyat esnasında gemiden kaçarak denize düştü. Yüzerek kaçmaya çalışan angusun o anları kameraya yansıdı. Angus denizden ekiplerce kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Angusun denizde yüzdüğü anları kayıt altına alan Orhan Dal (46), "Çok heyecanlıydım. Angusu görünce cep telefonumla kayıt altına aldım. Angusun denizden yüze yüze karaya geldiğini görünce çok şaşırdım, hatta benden de güzel yüzüyordu. Angus gemiden atladı rıhtıma doğru geldi. Angus da İskenderun'u seviyor İskenderun aşığı çok" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriye'de yeni yönetimin ABD'den bir talebi var
img

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
img

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyor

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
Çad'da Başkanlık Sarayı'nda çatışma! Saldırganlardan 18'i ölü, 9'u yaralı ele geçirildi

Bir ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Başkanlık Sarayı'nı bastılar
Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi

Son Dakika Haberleri

Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 9 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 9 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 9 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Leyla Ferda değişti mi 2025? Ankara elektrik kesintisi! 9 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 9 Ocak Kağıthane, Bahçelievler, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.