İskenderun'da Denize Düşen Angus'un Kurtarılması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sevkiyat esnasında gemiden denize düşen angusun yüzerek kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İskenderun Körfezi'ne yurt dışından getirilen angus cinsi sığır, sevkiyat esnasında gemiden kaçarak denize düştü. Yüzerek kaçmaya çalışan angusun o anları kameraya yansıdı. Angus denizden ekiplerce kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Angusun denizde yüzdüğü anları kayıt altına alan Orhan Dal (46), "Çok heyecanlıydım. Angusu görünce cep telefonumla kayıt altına aldım. Angusun denizden yüze yüze karaya geldiğini görünce çok şaşırdım, hatta benden de güzel yüzüyordu. Angus gemiden atladı rıhtıma doğru geldi. Angus da İskenderun'u seviyor İskenderun aşığı çok" ifadelerini kullandı. - HATAY