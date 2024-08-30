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İskenderun'da demir yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden demir yüklü tır devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 31 AKA 43 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan demirlerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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