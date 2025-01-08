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İskenderun'da Dar Sokakta İkinci Kaza: Kamerada Anlık Görüntüler

İskenderun'da Dar Sokakta İkinci Kaza: Kamerada Anlık Görüntüler
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde dar bir sokakta 3 gün arayla yaşanan ikinci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Seyir halindeki otomobil, park halindeki araca ve motosiklete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dar olması sebebiyle sık sık kazaların yaşandığı sokakta 3 gün arayla yaşanan ikinci kaza kameraya yansıdı. Kazada, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca ve motosiklete çarptığı görüldü.

Kaza, İskenderun ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca ve motosiklete çarparak durabildi. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan, aynı sokak üzerinde 3 gün arayla yaşanan ikinci kaza kameraya yansıdı.

"Geçenlerde bu yolda bir araç takla atarken dün de başka bir araç park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı"

Yaşanan kazayı anlatan 32 yaşındaki Hasan Khadi, "Buradaki kazaların en büyük sebebi yolun dar olması. Geçenlerde bu yolda bir araç takla atarken, dün de başka bir araç park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı. Bu kazaların olmasının en büyük etkeni yolun dar olması" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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